Глава РФБ Кириленко ответил, на чём сделать акцент в условиях отстранения от международных турниров
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Мы не можем участвовать в международных турнирах — так давайте больше смотреть на собственный чемпионат, растить своих воспитанников. Сегодня у нас есть возможность дать нашему резерву сделать качественный шаг вперёд», — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Кириленко известен по выступлениям за российские «Спартак», ЦСКА, а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В 2015 году он занял пост президента Российской федерации баскетбола.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанёс поражение сербской «Меге» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.