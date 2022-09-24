Глава РФБ Кириленко ответил, на чём сделать акцент в условиях отстранения от международных турниров

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что в условиях отстранения российских команд от международных соревнований необходимо уделять больше внимания внутреннему чемпионату и развитию воспитанников.

«Мы не можем участвовать в международных турнирах — так давайте больше смотреть на собственный чемпионат, растить своих воспитанников. Сегодня у нас есть возможность дать нашему резерву сделать качественный шаг вперёд», — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Кириленко известен по выступлениям за российские «Спартак», ЦСКА, а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В 2015 году он занял пост президента Российской федерации баскетбола.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанёс поражение сербской «Меге» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.