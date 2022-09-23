ЦСКА победил «Мегу» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Игра на «ВТБ Арене» в Москве завершилась со счётом 101:76 в пользу армейского клуба.
Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, набравший 18 очков.
ЦСКА занимает первое место в группе. Казанский УНИКС располагается на второй строчке. Третье место занимает «Мега».
Турнир завершится 25 сентября.
Ранее сообщалось, что национальная команда Испании обыграла сборную Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.