ЦСКА победил «Мегу» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА нанёс поражение сербской «Меге» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Игра на «ВТБ Арене» в Москве завершилась со счётом 101:76 в пользу армейского клуба.

Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, набравший 18 очков.

ЦСКА занимает первое место в группе. Казанский УНИКС располагается на второй строчке. Третье место занимает «Мега».

Турнир завершится 25 сентября.

Ранее сообщалось, что национальная команда Испании обыграла сборную Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.