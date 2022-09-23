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ЦСКА победил «Мегу» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА нанёс поражение сербской «Меге» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.
ЦСКА победил «Мегу» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Игра на «ВТБ Арене» в Москве завершилась со счётом 101:76 в пользу армейского клуба.

Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, набравший 18 очков.

ЦСКА занимает первое место в группе. Казанский УНИКС располагается на второй строчке. Третье место занимает «Мега».

Турнир завершится 25 сентября.

Ранее сообщалось, что национальная команда Испании обыграла сборную Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

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