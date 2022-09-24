Лысенко: слышал, что о возвращении российских спортсменов задумываются

Серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Данил Лысенко считает, что российские спортсмены скоро могут вернуться на международные соревнования.

«Да, очень хочу, чтобы у всех легкоатлетов нашей сборной появилась возможность соревноваться на международных стартах. Слышал, что о возвращении российских спортсменов задумываются. Это великолепная новость. Безусловно, я тоже хочу ездить на международные старты. Верю, что мы вернёмся и будем выступать», — приводит слова Лысенко «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее олимпийские комитеты стран Северной Европы призвали поддерживать отстранение россиян.