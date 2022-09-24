Диаз оскорбил Чимаева после его решения провести бой в среднем весе

Американский боец смешанных единоборств Нэйт Диаз прокомментировал решение Хамзата Чимаева перейти в среднюю весовую категорию Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В своих социальных сетях Чимаев оставил запись с цифрами 185, что может означать 185 фунтов, или же 84 кг, которые являются верхней планкой среднего веса.

«Очевидно, я отправил тебя в отставку из полусреднего дивизиона, придурок», — прокомментировал запись Диаз.

Чимаев должен был сразиться с Диазом на UFC 279, но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

На счету Диаза 35 боёв, в которых он 22 раза одержал победу. Результат Чимаева — 12-0 в ММА и 6-0 в UFC.

Ранее американский боец Кевин Холлэнд сообщил о завершении карьеры после поражения от Чимаева.