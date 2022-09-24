Федерер расплакался после прощального матча в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог сдержать слёз после прощального матча в карьере на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

В прощальном матче он сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

После окончания встречи Федерер не смог сдержать эмоций и расплакался. Швейцарца утешала его семья. Надаль также пустил слезу на церемонии прощания партнёра.

Ранее неизвестный выбежал на корт и поджёг себе руку во время матча Кубка Лейвера.