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В сети появился текст сообщения с угрозами, которое отправил Матиас Погба своему брату Полю

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Опубликован текст сообщения с угрозами, которое Матиас Погба отправил своему брату, полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба.
В сети появился текст сообщения с угрозами, которое отправил Матиас Погба своему брату Полю
  • AP

«Слушай меня внимательно. Сегодня Махамаду Магасса и я чуть не погибли из-за того, что ты сделал с молодым футболистом сборной Франции. Я всё знаю, мы здесь из-за твоих трусости и эгоизма. Теперь всё просто: ты отправишь им сумму, которую они просили, как можно скорее. В противном случае, клянусь богом, я расскажу всё родителям Мбаппе и мировым СМИ», — приводит текст сообщения Погба Le Parisien.

Он также написал, что даёт игроку «Ювентуса» пять дней для встречи с подозреваемым в вымогательстве Адамом, в случае задержки он призвал французского футболиста следить за новостями.

В данный момент Матиас вместе с подельниками находится под стражей по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.

Также брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее Матиас Погба рассказал, как Поль обращался к шаману.

 

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