Матиас Погба рассказал, как его брат Поль просил шамана выиграть ЧМ-2018

Матиас Погба, брат хавбека «Ювентуса» Поля Погба, рассказал, как Поль обращался к шаману.

Погба стал последователем шамана, который близок к экс-футболисту сборной Франции Алу Диарре, сообщил Матиас в своих социальных сетях. Он заявил, что Поль познакомился с шаманом через защитника Сержа Орье. По словам брата футболиста, тот встречался с ним два раза в месяц и платил от €75 тыс. до €100 тыс.

Матиас сообщил, что Поль накладывал проклятья на партнёров по команде, а также обращался к шаману перед финалом чемпионата Европы 2016 года, розыгрыша Лиги Европы — 2017 и во время чемпионата мира 2018 года.

Ранее Матиас Погба опубликовал 30 видеозаписей в социальных сетях, в которых рассказал свою версию истории с вымогательством.