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Брат Погба выложил 30 роликов с обвинениями в адрес Поля, находясь под стражей

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Матиас Погба, старший брат игрока «Ювентуса» Поля Погба, опубликовал 30 видеозаписей в социальных сетях, в которых рассказал свою версию истории с вымогательством.
Брат Погба выложил 30 роликов с обвинениями в адрес Поля, находясь под стражей
  • Gettyimages.ru

Матиас утверждает, что сам подвергся нападению и ограблению со стороны преступников. Он также обвинил своего брата в том, что тот поддерживал отношения с друзьями детства, несмотря на их связь с криминальным миром, чем поставил свою семью под угрозу.

В данный момент Матиас вместе с подельниками находится по стражей по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.

Также брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану полузащитника «Ювентуса» Поля Погба из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата Матиаса.

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