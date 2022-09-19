Полиция взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата
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Хавбек обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн. В связи с этим правоохранительные органы Турина теперь охраняют футболиста, сообщает Le Parisien.
Брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
Ранее стало известно, что написал Поль Погба в заявлении в полицию по делу о вымогательстве.