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Полиция взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата

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Полиция взяла под охрану полузащитника «Ювентуса» Поля Погба из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата Матиаса.
Полиция взяла Погба под охрану из-за угроз со стороны вымогателей из банды его брата
  • Gettyimages.ru

Хавбек обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн. В связи с этим правоохранительные органы Турина теперь охраняют футболиста, сообщает Le Parisien.

Брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что написал Поль Погба в заявлении в полицию по делу о вымогательстве.

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