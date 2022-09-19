Опубликован фрагмент текста заявления Погба в полицию по делу о вымогательстве

Стало известно, что написал полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в заявлении в полицию по делу о вымогательстве.

«Я был напуган. Двое парней направили на меня своё оружие. После того как меня вот так задержали, под угрозой, я сказал им, что заплачу», — приводит текст заявления L’Équipe.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятие на Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба, брат Поля Погба, и ещё четверо подозреваемых по делу о вымогательстве предстанут перед судом 17 сентября.