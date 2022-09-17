Брат Погба предстанет перед судом по делу о вымогательстве 17 сентября

Матиас Погба, брат хавбека «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, и ещё четверо подозреваемых по делу о вымогательстве предстанут перед судом 17 сентября.

Суд предъявит обвинения подозреваемым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятие на Мбаппе.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала Матиаса Погба по делу о шантаже и вымогательстве.