Брат Погба предстанет перед судом по делу о вымогательстве 17 сентября
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Суд предъявит обвинения подозреваемым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AFP.
Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.
Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятие на Мбаппе.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала Матиаса Погба по делу о шантаже и вымогательстве.