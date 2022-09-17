военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Брат Погба предстанет перед судом по делу о вымогательстве 17 сентября

Короткая ссылка
Матиас Погба, брат хавбека «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, и ещё четверо подозреваемых по делу о вымогательстве предстанут перед судом 17 сентября.
Брат Погба предстанет перед судом по делу о вымогательстве 17 сентября
  • Gettyimages.ru

Суд предъявит обвинения подозреваемым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятие на Мбаппе.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала Матиаса Погба по делу о шантаже и вымогательстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить