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RMC Sport: французская полиция задержала брата Погба по делу о шантаже футболиста

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Французская полиция задержала Матиа Погба, брата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, по делу о шантаже и вымогательстве.
RMC Sport: французская полиция задержала брата Погба по делу о шантаже футболиста
  • AP
  • © Rui Vieira

Матиа Погба и ещё три человека были задержаны полицией пригорода Парижа, сообщает RMC Sport.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиа. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

Брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

По информации Get French Football News, Погба обращался к шаманам, чтобы помочь благотворительной организации в Африке, а не наложить проклятие на Мбаппе.

Ранее в Италии сообщили, что Погба перенесёт операцию из-за травмы мениска.

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