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Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России до конца декабря

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Руководство Всемирной федерации кёрлинга (WCF) приняло решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под её эгидой.
Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России до конца декабря
  • РИА Новости

Санкции в отношении сборных России и Белоруссии будут действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба WCF.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

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