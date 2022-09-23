Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России до конца декабря

Руководство Всемирной федерации кёрлинга (WCF) приняло решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под её эгидой.

Санкции в отношении сборных России и Белоруссии будут действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба WCF.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.