Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России до конца декабря
- РИА Новости
Санкции в отношении сборных России и Белоруссии будут действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба WCF.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.
Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.