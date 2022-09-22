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Петухов считает, что не стоит доверять западным коллегам в вопросе возвращения россиян

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Петухов считает, что не стоит доверять западным коллегам в вопросе возвращения россиян
  • РИА Новости

«От наших западных коллег можно ожидать всего чего угодно. С одной стороны, доверять им и надеяться не стоит. Всё-таки разум у коллег есть, но сегодня может быть одно, а завтра — совершенно другое», — приводит слова Петухова «Газета.Ru».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

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