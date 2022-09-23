Семшов: сборная должна доказать своей игрой, что отстранение от Евро — недоразумение
- РИА Новости
«Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 — это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг», — цитирует Семшова «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что болельщики и специалисты должны видеть игру сборной России, в которой собраны сильнейшие футболисты страны. Семшов выразил уверенность, что команда Валерия Карпина в условиях изоляции станет только сильнее.
«Уверен, футболисты соскучились по играм за сборную. Для России неважно, против кого играть», — заключил Семшов.
Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.