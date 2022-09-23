Семшов: сборная должна доказать своей игрой, что отстранение от Евро — недоразумение

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов оценил шансы сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Киргизии.

«Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 — это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что болельщики и специалисты должны видеть игру сборной России, в которой собраны сильнейшие футболисты страны. Семшов выразил уверенность, что команда Валерия Карпина в условиях изоляции станет только сильнее.

«Уверен, футболисты соскучились по играм за сборную. Для России неважно, против кого играть», — заключил Семшов.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.





