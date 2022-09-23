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Кавазашвили: для сборной России результат матча с Киргизией неважен

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче между национальными командами России и Киргизии.
Кавазашвили: для сборной России результат матча с Киргизией неважен
  • РИА Новости

«В этой контрольной игре для сборной важно проверить новых футболистов и в целом состав с учётом вызванных игроков. Возможно, стоит поэкспериментировать с составом и схемой. Неважно, выиграет ли сборная России или проиграет, но, конечно, лучше выиграть, чтобы футболисты получили премиальные», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

При этом, по его словам, команда Валерия Карпина должна на классе обыграть Киргизию.

«Поражение будет удивительным, всё-таки соперник у нас далеко не высшего класса», — добавил Кавазашвили.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.







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