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Чимаев намекнул на переход в средний вес

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев намекнул на возможный переход в средний вес.
Чимаев намекнул на переход в средний вес
  • Gettyimages.ru

В своих социальных сетях оставил запись с цифрами 185, что может означать 185 фунтов, или же 84 кг, которые являются верхней планкой среднего веса.

Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279, но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

На счету Чимаева результат 12-0 в ММА и 6-0 в UFC.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе представителя UFC Чимаева в средний вес.

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