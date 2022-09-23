Булыкин — о матче между сборными России и Киргизии: интерес к матчу будет у всех

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданием от матча между национальными командами России и Киргизии.

«Хотелось бы, чтобы завтра наша сборная одержала победу. Будет очень интересно, какой состав выберет Карпин, кого выпустит с первых минут. В любом случае интерес к этому матчу будет у всех. Ситуация непростая, но есть множество нюансов, при которых будет полезно собираться сборной, несмотря ни на что», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Он также отметил, что российской сборной нельзя исчезать из международной повестки и играть с другими сборными.

Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск.

Ранее в пресс-службе сборной России по футболу заявили о том, что в товарищеском матче с командой Киргизии на поле могут выйти все 22 игрока.