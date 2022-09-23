Ари: через пару лет весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об отстранении клубов и сборных России от международных турниров.

«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах — неправильно. Через два или три года весь мир убедится в том, что это ошибка — отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах. Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Он также заявил, что спорт не виноват в том, что происходит в мире. По его словам, много молодых футболистов и детей должны играть.

«Всё против России делается», — добавил Ари.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Ари поделился мнением о президенте России Владимире Путине.