Футболисты «Спартака» вернулись к тренировкам

Игроки «Спартака» приступили к тренировкам после выходных, которые команда получила на время международной паузы.

Все игроки здоровы и полноценно готовятся к домашнему матчу группового этапа Кубка России с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что ряд футболистов находятся в расположении своих сборных: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Даниил Денисов, Миха Мевля и Шамар Николсон.

Также Виктор Мозес и Кристофер Мартинс продолжают восстанавливаться от полученных травм.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Начало — в 20:30.

Ранее российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции с московским «Спартаком».