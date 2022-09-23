Футболисты «Спартака» вернулись к тренировкам
- РИА Новости
Все игроки здоровы и полноценно готовятся к домашнему матчу группового этапа Кубка России с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что ряд футболистов находятся в расположении своих сборных: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Даниил Денисов, Миха Мевля и Шамар Николсон.
Также Виктор Мозес и Кристофер Мартинс продолжают восстанавливаться от полученных травм.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Начало — в 20:30.
Ранее российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции с московским «Спартаком».