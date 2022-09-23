Защитник «Торпедо» Шапич: очень хочу, чтобы Россия и Сербия провели товарищеский матч
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«Да, я бы сильно этого хотел. А почему нет? Обязательно бы посетил этот матч в качестве зрителя», — цитирует Шапича Sport24.
Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.
Ранее главный тренер сборной Киргизии Крестинин назвал товарищеский матч с Россией возможностью футболистов показать себя.