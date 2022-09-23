Крестинин назвал товарищеский матч с Россией возможностью футболистов показать себя

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин высказался о шансах игроков проявить себя.

«Чемпионат Кыргызстана практически никто не смотрит. Естественно, что международные игры дают шанс показать себя. Объективно, что киргизских футболистов заметить сложно. Поэтому есть шанс», — сказал Крестинин на пресс-конференции.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.