Крестинин назвал товарищеский матч с Россией возможностью футболистов показать себя
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«Чемпионат Кыргызстана практически никто не смотрит. Естественно, что международные игры дают шанс показать себя. Объективно, что киргизских футболистов заметить сложно. Поэтому есть шанс», — сказал Крестинин на пресс-конференции.
Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.
Ранее Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.