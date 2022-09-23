The Guardian: МЮ побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты игроков
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В сезоне-2021/22 зарплатная ведомость английского клуба составила £384,2 млн, что на £61,6 млн больше, чем годом ранее, сообщает The Guardian. Предыдущим рекордсменом считался «Манчестер Сити», который тратил £355 млн на зарплаты футболистов.
Отмечается, что увеличение расходов связано с трансфером в клуб нападающих Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и защитника Рафаэля Варана.
После шести туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 12-ю очками. Следующим соперников красных дьяволов станет «Манчестер Сити». Игра пройдёт 2 октября. Начало — в 16:00.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал ситуацию с Роналду в клубе.