The Guardian: МЮ побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты игроков

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне побил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по затратам на зарплаты футболистов.

В сезоне-2021/22 зарплатная ведомость английского клуба составила £384,2 млн, что на £61,6 млн больше, чем годом ранее, сообщает The Guardian. Предыдущим рекордсменом считался «Манчестер Сити», который тратил £355 млн на зарплаты футболистов.

Отмечается, что увеличение расходов связано с трансфером в клуб нападающих Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и защитника Рафаэля Варана.

После шести туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 12-ю очками. Следующим соперников красных дьяволов станет «Манчестер Сити». Игра пройдёт 2 октября. Начало — в 16:00.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал ситуацию с Роналду в клубе.