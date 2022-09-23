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Эвра заявил, что «Манчестер Юнайтед» всегда будет нужен Роналду

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал ситуацию португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе.
Эвра заявил, что «Манчестер Юнайтед» всегда будет нужен Роналду
  • Gettyimages.ru

«Возможно, «Манчестер Юнайтед» сейчас страдает, и ему нужно использовать других игроков, но им всегда будет нужен Криштиану Роналду. Поверьте мне. Будет момент, когда в «МЮ» скажут: «Криштиану, пожалуйста, останься». Это логично», — приводит слова Эвра A Bola.

37-летний Роналду является воспитанником «Спортинга». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус». В составе мадридской команды форвард четырежды выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 мячей).

Ранее хавбек МЮ Бруно Фернандеш назвал Роналду лучшим игроком мира.

 

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