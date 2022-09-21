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Хавбек МЮ Фернандеш назвал Роналду лучшим игроком мира

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о партнёре по команде и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Тот, кто думал, что Криштиану не захочет выступить на чемпионате Европы — 2024, не знает его. Мы хорошо знаем, что это упёртый и амбициозный игрок, у которого есть вкус к игре. Он показывал это на протяжении многих лет. Роналду — лучший игрок мира, и он будет продолжать преодолевать барьеры, которые не под силу другим», — приводит слова Фернандеша ESPN.

37-летний Роналду является воспитанником «Спортинга». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус». В составе мадридской команды форвард четырежды выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 мячей).

Ранее Роналду сообщил о желании принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

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