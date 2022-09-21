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Роналду: я буду на ЧМ-2022 и хочу попасть на Евро-2024

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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о желании принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

«Я надеюсь быть частью сборной ещё несколько лет. Я всё ещё мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде не закончился. У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы», — цитирует Роналду Renascenсa.

Форвард с 2009 по 2018 год выступал в мадридском «Реале». В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 мячей).

Ранее бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес охарактеризовал игру Роналду.

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