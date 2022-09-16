Дани Алвес назвал Роналду ублюдком

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес охарактеризовал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Этот ублюдок не даёт тебе дышать ни на секунду. У меня не так уж плохо получилось играть против него, но это сложно. Он — машина», — рассказал Алвес в интервью ESPN.

Напомним, что Роналду с 2009 по 2018 год выступал в мадридском «Реале». В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 мячей).

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче Лиги Европы УЕФА с молдавским «Шерифом».