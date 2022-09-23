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Агент Кайо заявил, что защитник будет готов к следующему матчу «Краснодара»

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о состоянии здоровья своего клиента после травмы.
Агент Кайо заявил, что защитник будет готов к следующему матчу «Краснодара»
  • РИА Новости

«Повреждение Кайо оказалась несерьёзным. С ним всё хорошо. К следующему матчу он будет готов», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Бразильский защитник получил повреждение в матче десятого тура с «Химками».

3 октября «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

26-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 64 матчах бразильский защитник забил один мяч.

Напомним, что «Краснодар» (20 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (26).

Ранее Кайо объяснил, почему в марте покинул «Краснодар».

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