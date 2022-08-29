Кайо объяснил, почему в марте покинул «Краснодар»
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«В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры», — цитирует Кайо «РБ Спорт».
Напомним, в марте «Краснодар» покинули все восемь легионеров. Они воспользовались правилом ФИФА и в одностороннем порядке приостановили действия своих контрактов.
«Краснодар» завершил сезон-2021/22 на четвёртой позиции, набрав 50 очков.
Ранее Олакунле Олусегун заявил, что не хочет уходить из «Краснодара».