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Marca: «Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны»

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«Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны».
Marca: «Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны»
  • AP

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти постоянно говорит игрокам о том, что они не должны понижать игровую планку, сообщает Marca.

Под руководством Карло Анчелотти мадридская команда дважды побеждала в Лиге чемпионов, по разу выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Ранее полузащитник «Реала» Родриго поделился ожиданиями от текущего сезона.

 

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