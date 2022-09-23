Marca: «Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны»
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Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти постоянно говорит игрокам о том, что они не должны понижать игровую планку, сообщает Marca.
Под руководством Карло Анчелотти мадридская команда дважды побеждала в Лиге чемпионов, по разу выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Ранее полузащитник «Реала» Родриго поделился ожиданиями от текущего сезона.