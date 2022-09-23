Marca: «Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны»

«Реал» намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны».

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти постоянно говорит игрокам о том, что они не должны понижать игровую планку, сообщает Marca.

Под руководством Карло Анчелотти мадридская команда дважды побеждала в Лиге чемпионов, по разу выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Ранее полузащитник «Реала» Родриго поделился ожиданиями от текущего сезона.