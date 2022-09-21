Полузащитник «Реала» Родриго: думаю, мы сможем повторить свои достижения

Полузащитник «Реала» Родриго поделился ожиданиями на текущий сезон.

«Наши победы в чемпионате и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне обрадовали меня. Конечно, победа в клубном турнире более важна, чем в национальном первенстве. Я думаю, мы сможем повторить свои достижения», — цитирует полузащитника Madrid Universal.

Под руководством Карло Анчелотти мадридская команда дважды побеждала в Лиге чемпионов, по разу выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее Родриго оценил свой вклад в успехи мадридского клуба после травмы Карима Бензема.