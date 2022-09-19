Родриго: заменить Бензема в «Реале» невозможно

Полузащитник «Реала» Родриго оценил свой вклад в успехи мадридского клуба после ухода Карима Бензема.

«В прошлом сезоне я забивал больше мячей в конце матчей, а теперь забиваю по ходу встреч. Заменить Карима невозможно, но я стараюсь. Это новая роль, потому что я занимаюсь другими вещами, нежели Бензема, но я становлюсь лучше с каждым днём», — цитирует Родриго Mundo Deportivo.

По его словам, в команде царит позитивная обстановка, поскольку «Реал» выиграл все игры со старта сезона.

«Мы очень хорошо себя чувствуем и надеемся вернуться ещё лучше после перерыва на матчи сборных», — заключил Родриго.

«Реал» в матче шестого тура обыграл «Атлетико» (2:1). В составе «королевского клуба» мячи забили Родриго (18-я минута), Федерико Вальверде (36-я). У «Атлетико» отличился Марио Эрмосо (83-я).

«Реал» (18 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Атлетико» (десять) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».