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Manchester Evening News: «Манчестер Сити» хочет купить лидера «Лиона»

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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар близок к переходу в «Манчестер Сити».
Manchester Evening News: «Манчестер Сити» хочет купить лидера «Лиона»
  • Legion-Media

К 24-летнему французу проявляет интерес «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах хавбека.

24-летний француз является воспитанником «Лиона». Футболист провёл за французский клуб 216 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и отдал 35 результативных передач.

Ранее защитник МЮ Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Боруссией» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

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