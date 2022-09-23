военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Маляров рассказал, как в одном из матчей «Спартака» Карпин дал установку бол-боям

Короткая ссылка
Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, как в одном из матчей Валерий Карпин, который был главным тренером «Спартака», давал установки бол-боям.
Маляров рассказал, как в одном из матчей «Спартака» Карпин дал установку бол-боям
  • РИА Новости

«Спартак» играл то ли с «Кубанью», то ли ещё с кем-то. Я подавал мячи и в эпизоде быстро отдал мяч соперникам. Мяч быстро ввёл — тут же аут, подача и гол. И после этого пропущенного мяча Карпин давал установку, чтобы мы медленнее давали мяч сопернику, а своим, наоборот, быстрее», — приводит слова Малярова Metaratings.ru.

Карпин был главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год.

Сейчас специалист является наставником «Ростова» и сборной России.

Ранее Маляров выразил удивление тем, что некоторые футболисты предпочитают выступать в Медиалиге, а не в профессиональных клубах.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить