Маляров рассказал, как в одном из матчей «Спартака» Карпин дал установку бол-боям

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, как в одном из матчей Валерий Карпин, который был главным тренером «Спартака», давал установки бол-боям.

«Спартак» играл то ли с «Кубанью», то ли ещё с кем-то. Я подавал мячи и в эпизоде быстро отдал мяч соперникам. Мяч быстро ввёл — тут же аут, подача и гол. И после этого пропущенного мяча Карпин давал установку, чтобы мы медленнее давали мяч сопернику, а своим, наоборот, быстрее», — приводит слова Малярова Metaratings.ru.

Карпин был главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год.

Сейчас специалист является наставником «Ростова» и сборной России.

Ранее Маляров выразил удивление тем, что некоторые футболисты предпочитают выступать в Медиалиге, а не в профессиональных клубах.