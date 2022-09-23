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Защитник «Балтики» Маляров не понимает, как можно выбрать медиафутбол вместо профессионального

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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров выразил удивление тем, что некоторые футболисты предпочитают выступать в Медиалиге, а не в профессиональных клубах.
Защитник «Балтики» Маляров не понимает, как можно выбрать медиафутбол вместо профессионального
  • Gettyimages.ru

«Я этого не понимаю, как можно принимать такие решения. Ладно ещё вместо слабых команд второй лиги, где зарплату платят плохо, но идти в Медийную лигу… Зачем вы тогда с детства в футбол профессионально играли?» — приводит слова Малярова Metaratings.ru.

Он также заявил, что это относится не к любителям и ветеранам, а к тем, кто уже выступал во второй лиге.

В России особую популярность приобретает медиафутбол, в который играют в том числе бывшие профессиональные игроки и тренеры.

Ранее бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о популярности медиафутбола.

 

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