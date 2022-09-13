военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аршавин: рано или поздно ажиотаж вокруг медиафутбола спадёт

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о популярности медиафутбола.
Аршавин: рано или поздно ажиотаж вокруг медиафутбола спадёт
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» играют между собой, — это классно. В любом случае они должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться в неформальных местах. Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадёт», — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что в России особую популярность приобретает медиафутбол, в который играют в том числе бывшие профессиональные игроки и тренеры.

10 сентября болельщики «Зенита» уступили болельщикам «Динамо» в дерби двух столиц по итогам серии пенальти.

Ранее Михаил Кержаков заявил, что медиафутбол не будет популярнее профессионального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить