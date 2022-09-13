Аршавин: рано или поздно ажиотаж вокруг медиафутбола спадёт
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«То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» играют между собой, — это классно. В любом случае они должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться в неформальных местах. Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадёт», — цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, что в России особую популярность приобретает медиафутбол, в который играют в том числе бывшие профессиональные игроки и тренеры.
10 сентября болельщики «Зенита» уступили болельщикам «Динамо» в дерби двух столиц по итогам серии пенальти.
Ранее Михаил Кержаков заявил, что медиафутбол не будет популярнее профессионального.