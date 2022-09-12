Михаил Кержаков: медиафутбол не будет популярнее профессионального

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о чемпионате Медийной футбольной лиги.

«Если говорить о возможном матче сборной России с командой Медиалиги, то негатива никакого нет. Без разницы, с кем играть. Нормально отношусь к медиафутболу, но он не будет популярнее профессионального», — цитирует Кержакова РИА Новости.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины с командой России.