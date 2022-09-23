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Борис Ротенберг рассказал о будущем «Сочи» после ареста его активов в Финляндии

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что арест его активов в Финляндии не скажется на функционировании клуба.
Борис Ротенберг рассказал о будущем «Сочи» после ареста его активов в Финляндии
  • РИА Новости

«Нет, арест активов в Финляндии не скажется на футбольном клубе «Сочи», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

В матче десятого тура «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (пятая).

1 октября «Сочи» сыграет на выезде с «Оренбургом». Начало встречи — в 14:00.

«Сочи» (17 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (восемь очков) находится на 14-й позиции. «Оренбург» (12 очков) расположился на девятой строчке.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему клуб подписал контракт с Лукой Джорджевичем.

 

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