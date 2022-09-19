Гендиректор «Сочи» объяснил, почему клуб подписал контракт с Джорджевичем
- РИА Новости
«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт «1 + 1», — цитирует Рубашко «Чемпионат».
По его словам, Джорджевич сможет быстро набрать форму, так как есть пауза на игры сборных. Он также подчеркнул, что футболист тренировался персонально.
В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.
В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Форвард будет выступать за сочинский клуб под 11-м номером.
Ранее «Сочи» объявил о переходе форварда Джорджевича.