«Сочи» объявил о переходе форварда Джорджевича

Нападающий Лука Джорджевич продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи».

Футболист подписал с клубом контракт на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте «Сочи».

Уточняется, что Джорджевич будет выступать за «Сочи» под 11-м номером.

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.

В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне и его несостоявшемся переходе в «Челси».