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Гаранин предположил, что Захаряна заставили бы сменить гражданство в «Челси»

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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне и его несостоявшемся переходе в «Челси».
Гаранин предположил, что Захаряна заставили бы сменить гражданство в «Челси»
  • РИА Новости

«Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции. Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьём. Поэтому не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство. Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.

Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Ранее Гаранин сообщил, что был бы рад, если бы нападающий Георгий Мелкадзе решил сменить гражданство ради выступления за сборную Грузии.

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