Гаранин: если Мелкадзе позовут в сборную Грузии, я буду только рад

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что был бы рад, если бы нападающий Георгий Мелкадзе решил сменить гражданство ради выступления за сборную Грузии.

«Играть в сборной — мечта почти каждого футболиста. Тот же вопрос со Сперцяном. Человек, наверное, мог бы подождать вызова в России, но он решил уйти в сборную Армении. Так что, если Мелкадзе позовут в сборную Грузии и он будет там играть, я буду только рад», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

25-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он известен по выступлениям за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». С 2021 года он защищает цвета «Сочи», за который провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Мелкадзе высказался о расширенном составе национальной команды России на сентябрьский сбор.