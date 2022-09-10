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Мелкадзе: хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание

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Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о расширенном составе национальной команды России на сентябрьский сбор.
Мелкадзе: хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание
  • Gettyimages.ru

«Конечно, хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание. Буду стараться. Но пока контактов с тренерским штабом сборной не было», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Он также предположил, что большое количество молодых игроков находятся в составе, потому что тренер хочет их испытать.

25-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он известен по выступлениям за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». С 2021 года он защищает цвета «Сочи», за который провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что Мелкадзе задумывается о смене российского гражданства на грузинское.

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