Карпин прокомментировал желание Мелкадзе сменить гражданство из-за невызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о смене российского гражданства на грузинское.

«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Даже у вас есть шанс играть за сборную. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

25-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он известен по выступлениям за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». С 2021 года он защищает цвета «Сочи», за который провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.