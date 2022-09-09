Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.

«Вообще, меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24–25. Футболист всего несколько лет активно играет, в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент не общался с федерацией по поводу смены спортивного гражданства.

«Родители говорят: подождём этот сезон. Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся.) Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон», — заключил Мелкадзе.

25-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он известен по выступлениям за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». С 2021 года он защищает цвета «Сочи», за который провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что соглашение малийского защитника Муссы Сиссако с сочинским клубом рассчитано на три года.