«Сочи» подписал контракт с воспитанником ПСЖ Сиссако на три года
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«Сочи» подписал контракт с Сиссако на три года», — цитирует Рубашко ТАСС.
21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.
В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.
1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссако.
Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».