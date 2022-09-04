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«Сочи» подписал контракт с воспитанником ПСЖ Сиссако на три года

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что соглашение малийского защитника Муссы Сиссако с сочинским клубом рассчитано на три года.
«Сочи» подписал контракт с воспитанником ПСЖ Сиссако на три года
  • Legion-Media
  • © Simon Cooper

«Сочи» подписал контракт с Сиссако на три года», — цитирует Рубашко ТАСС.

21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.

1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссако.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

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