«Сочи» подписал контракт с воспитанником ПСЖ Сиссако на три года

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что соглашение малийского защитника Муссы Сиссако с сочинским клубом рассчитано на три года.

«Сочи» подписал контракт с Сиссако на три года», — цитирует Рубашко ТАСС.

21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.

1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссако.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».