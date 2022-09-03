Точилин назвал обидным поражение «Сочи» от «Краснодара»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Обидное поражение. Мы на него не наиграли. Как минимум должна была быть ничья. Сегодня футбольный бог на стороне «Краснодара», отсюда такой результат», — цитирует Точилина пресс-служба клуба.

Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.

«Краснодар» набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (16). «Сочи» (13) занимает шестую строчку.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что полузащитник Александр Черников получил травму и попал в больницу после игры с «Сочи».