военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Точилин назвал обидным поражение «Сочи» от «Краснодара»

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Обидное поражение. Мы на него не наиграли. Как минимум должна была быть ничья. Сегодня футбольный бог на стороне «Краснодара», отсюда такой результат», — цитирует Точилина пресс-служба клуба.

Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.

«Краснодар» набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (16). «Сочи» (13) занимает шестую строчку.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что полузащитник Александр Черников получил травму и попал в больницу после игры с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить