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В РУСАДА рассказали об одном случае обнаружения допинга у спортсмена из-за чая для похудения

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Специалист по связям с общественностью РУСАДА Галина Коврова рассказала, что организация распространила информацию, что в популярном чайном напитке для похудения была обнаружена запрещённая субстанция сибутрамин.
В РУСАДА рассказали об одном случае обнаружения допинга у спортсмена из-за чая для похудения
  • Gettyimages.ru

«На данный момент зафиксирован один случай, когда спортсмен употреблял этот напиток, после чего в его организме был обнаружен сибутрамин», — цитирует Коврову «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что после данного случая спортсменов решили предупредить о возможных последствиях употребления напитка.

Уточняется, что отстранение спортсмена от международных соревнований из-за сибутрамина может достигать до четырёх лет.

Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.

 

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