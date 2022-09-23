В РУСАДА рассказали об одном случае обнаружения допинга у спортсмена из-за чая для похудения
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«На данный момент зафиксирован один случай, когда спортсмен употреблял этот напиток, после чего в его организме был обнаружен сибутрамин», — цитирует Коврову «Матч ТВ».
Она также подчеркнула, что после данного случая спортсменов решили предупредить о возможных последствиях употребления напитка.
Уточняется, что отстранение спортсмена от международных соревнований из-за сибутрамина может достигать до четырёх лет.
Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.