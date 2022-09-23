военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Камельзон высказался о конфликте Медведева с болельщиками на турнире в Метце

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге турнира в Метце.
Камельзон высказался о конфликте Медведева с болельщиками на турнире в Метце
  • AP

«Странное поражение. Надо понимать, что там происходит. Может, плохо себя чувствовал или сложилась психологическая ситуация, которая постоянно преследует российских и белорусских спортсменов. Здесь должна быть сумасшедшая физическая и психологическая форма — или будут вот такие срывы», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

По словам Камельзона, он, как тренер, всегда придавал основное значение психологии спортсмена. Он также подчеркнул, что подобное поведение россиянина по отношению к болельщикам уже было и эти конфликты не приведут ни к чему хорошему.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:3. Игра продолжалась два часа 24 минуты. Следующим соперником швейцарца станет Микаэль Имер из Швеции.

Призовой фонд турнира составляет более $534 тыс.

Во время игры зрители освистали 26-летнего теннисиста из Москвы. Медведев в ответ на проявленное неуважение начал передразнивать болельщиков.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить