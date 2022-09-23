Камельзон высказался о конфликте Медведева с болельщиками на турнире в Метце

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге турнира в Метце.

«Странное поражение. Надо понимать, что там происходит. Может, плохо себя чувствовал или сложилась психологическая ситуация, которая постоянно преследует российских и белорусских спортсменов. Здесь должна быть сумасшедшая физическая и психологическая форма — или будут вот такие срывы», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

По словам Камельзона, он, как тренер, всегда придавал основное значение психологии спортсмена. Он также подчеркнул, что подобное поведение россиянина по отношению к болельщикам уже было и эти конфликты не приведут ни к чему хорошему.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:3. Игра продолжалась два часа 24 минуты. Следующим соперником швейцарца станет Микаэль Имер из Швеции.

Призовой фонд турнира составляет более $534 тыс.

Во время игры зрители освистали 26-летнего теннисиста из Москвы. Медведев в ответ на проявленное неуважение начал передразнивать болельщиков.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.