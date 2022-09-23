Мальдини не включил Роналду в тройку лучших футболистов

Легендарный защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини назвал тройку лучших виденных им футболистов.

«Тремя величайшими игроками, которых я видел, являются Лионель Месси, Диего Марадона и Роналдо Назарио», — приводит слова Мальдини Sportskeeda.

Мальдини на протяжении всей карьеры выступал за «Милан». За основу россонери он дебютировал в 1984 году, а завершил карьеру в 2009-м. В составе команды он семь раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Также легендарный защитник по два раза завоёвывал серебро и бронзу чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии. В настоящее время Мальдини занимает должность технического директора «Милана».

Ранее Мальдини прокомментировал слухи о возможном переходе Рафаэла Леау в «Челси».